So. 26.06.22, 07:17 Uhr

Kein Schwimmrekord von Wojt

Obwohl Wojt hier keinen ganzen Ironman absolvieren will und ein Top-Schwimmer ist, hat er mit seinen 46 Minuten die Rekordzeit in Frankfurt deutlich verpasst. Der Rekord bleibt damit bei Jan Sibbersen, der 2004 hier richtig Dampf machte und in 42:17 Minuten durch den Waldsee schwamm.