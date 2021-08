So können Sie sich an der Ironman-Übertragung beteiligen

Der Ironman ist zurück, aber die Corona-Regeln sind streng. Den besten Überblick gibt es auf der heimischen Couch. Und da können Sie sich sogar an der Übertragung beteiligen. Wie, erfahren Sie hier.

Mehr als neun Stunden TV-Übertragung, ein Rennen mit vielen Unbekannten und einen Super-Experten wie Sebastian Kienle am Mikrofon – der Ironman Frankfurt ist immer eine gute Chance, mehr über die besondere Sportart Triathlon zu erfahren.

Auch dieses Jahr können Sie uns Fragen schicken. Das geht per Whatsapp unter 0162-2405264, per Mail unter heimspiel@hr.de und in allen sozialen Netzwerken mit #hrironman.

Virtuelle Photobox bringt Sie zum Ironman und ins Fernsehen

Neu ist in diesem Jahr unsere virtuelle Photobox: Wenn Sie den QR-Code im Foto hier mit der Handy-Kamera-App oder einer QR-Code-App scannen, dann kommen Sie zu einer WebApp, auf der Sie ihr individuelles Ironman-Selfie machen können. Dort gibt es einige besondere Features, mit denen Sie ihr Foto schmücken können. Danach können Sie das Foto entweder zur Verwendung für den HR freigeben, oder einfach nur privat nutzen.