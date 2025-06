Der Ironman Frankfurt 2025 steht vor der Tür. Der Hessische Rundfunk überträgt das Triathlon-Highlight am Sonntag auch in diesem Jahr wieder auf diversen Kanälen live. Ob im Radio, im TV oder bei YouTube: Hier verpassen Sie nichts.

Livestream Livestream am Sonntag (6.10 Uhr): Der Ironman Frankfurt 2025 Live Bild © Collage: hessenschau.de Ende des Livestreams

Es ist der längste Tag des Jahres – und der Hessische Rundfunk ist am Sonntag live dabei beim Ironman Frankfurt 2025. Schon um 6.10 Uhr in der Früh starten wir unsere Berichterstattung. Mit allerlei Man- und Woman-Power und noch mehr Kaffee ausgestattet, bringt der hr-sport den berühmten Triathlon zu Ihnen nach Hause auf die Couch.

Kienle und Scholt führen durch den Tag

Und Sie haben die Wahl: Wollen Sie das Rennen lieber im TV, im Livestream auf hessenschau.de, in der ARD-Mediathek oder bei YouTube verfolgen? Das alles macht der hr möglich.

Kommentator Dirk Froberg begleitet Sie gemeinsam mit Ex-Profi Sebastian Kienle als Experte durch die Sendung. Moderiert wird der Ironman auch 2025 wieder von Ralf Scholt. Und das Ganze über acht Stunden lang. So lange, wie ein Ironman bei den Profis eben dauert.

Die Zielkamera hält bis 18.30 Uhr drauf

Um 14.15 Uhr endet die reguläre TV-Übertragung. Wer dann immer noch nicht genug hat, kann die Zieleinläufe der Altersklasse-Athletinnen und -Athleten auf dem Römerberg bis 18.30 Uhr über die Zielkamera auf hessenschau.de verfolgen.

Selbstverständlich bekommen auch die Hörerinnen und Hörer von hr1, hr3 oder hr-iNFO regelmäßige Updates zu Stimmung und Zwischenstand des Triathlons. Auf hessenschau.de begleiten wir das Rennen zudem mit einem Liveticker.

Mitmachen per Whatsapp und Mail

Auch Sie können ein Teil der Live-Sendung sein. Wenn Sie Fragen zum Rennen oder technischen Hintergründen, andere Anmerkungen oder schlicht spezielle Beobachtungen haben, können Sie sich direkt an uns wenden. Social-Reporter Sebastian Rieth sortiert die Fragen und gibt sie an die Experten weiter.

Sie können uns ganz leicht per Mail (heimspiel@hr.de) oder per Whatsapp (0162/2405264) erreichen. Bitte seien Sie aber so nett und sehen Sie von Anrufen ab. Bei YouTube können Sie zudem in die Kommentarfunktion schreiben.