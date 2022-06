Der längste Sport-Tag des Jahres erfordert auch eine der längsten Sendungen des Jahres: Der Hessische Rundfunk wird live und ausführlich vom Ironman Frankfurt berichten - auf unterschiedlichen Kanälen.

Ironman satt! Das ist am Sonntag, 26. Juni, das Motto beim Hessischen Rundfunk. Auf allen Kanälen überträgt der hr an diesem Tag das Rennen in und um Frankfurt. Bereits um 6.15 Uhr beginnt die Live-Berichterstattung vom Start am Langener Waldsee im hr-fernsehen. Die Sendung läuft bis um 15.45 Uhr. Abends, ab 21.45, Uhr ist zudem der Schluss-Zieleinlauf ebenfalls live im hr-fernsehen zu sehen.

Moderiert wird die rund neunstündige Ironman-Sendung von Ralf Scholt. Kommentator des Rennens ist Dirk Froberg. Highlights wird es auch in der hessenschau am Sonntag ab 19.30 Uhr geben. Das Rennen können Sie auch online auf hessenschau.de (hier geht es zum Livestream) oder auf dem YouTube-Kanal des hr-fernsehens verfolgen.

Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer haben natürlich auch in diesem Jahr die Möglichkeit, unsere Sendung interaktiv mitzugestalten. Sollten Sie Fragen zum Renngeschehen, den einzelnen Athletinnen und Athleten oder zu technischen Dingen haben, können Sie uns diese gerne zukommen lassen. Sie erreichen uns ganz bequem per WhatsApp: 0162-2405264. Sie können Ihre Fragen auch im YouTube-Livestream direkt posten.

