Ironman-WM in Nizza: Darmstädterin Bleymehl auf Rang 18

Bei Sieg der Heidelbergerin Laura Philipp macht auch Daniela Bleymehl aus Darmstadt ein gutes Rennen.

Veröffentlicht am 22.09.24 um 20:37 Uhr

Bei der Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen in Nizza ist Daniela Bleymehl auf dem 18. Platz ins Ziel gelaufen. Die Darmstädterin legte am Sonntag beim herausragenden Sieg von Laura Philipp aus Heidelberg ebenfalls ein gutes Rennen hin. Bleymehl wurde drittbeste Deutsche an diesem Tage.