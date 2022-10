Der Olympiazweite Eduard Trippel hat bei der Judo-WM im usbekischen Taschkent eine Medaille klar verpasst.

Der 25-Jährige aus Rüsselsheim scheiterte in der Klasse bis 90 kg schon in seinem zweiten Vorrundenkampf an Marcelo Gomes, der Brasilianer gewann nach nur 30 Sekunden mit Ippon. Die WM endet am Donnerstag.