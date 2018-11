Während es in Bad Nauheim und vor allem in Frankfurt rund läuft, bewegen sich die Kassel Huskies sportlich momentan eher auf dünnem Eis. Mit einem zweiten Head-Coach soll nun alles besser werden.

Haste Pech am Schläger, haste Pech am Schläger. Was nach einer reinen Plattitüde klingt, ist für Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies in diesem Herbst bittere Realität. Und der vorläufige Höhepunkt der Pechsträhne ist nicht einmal zwei Wochen alt.

Während der 3:4-Niederlage in Bad Tölz stoppte die Uhr auf der Anzeigetafel nach gerade einmal einer Minute und fünf Sekunden. Bei der anschließenden Durchsage des Hallensprechers traute die Handvoll Huskies-Fans, die die rund 540 Kilometer lange Auswärtsfahrt von Nordhessen nach Oberbayern auf sich genommen hatten, ihren Ohren nicht: zwei Minuten Bankstrafe gegen den ECK – weil auf dem Spielberichtsbogen der falsche Starting-Six-Torwart eingetragen war. Auf dem Papier stand Marcel Melichercik, auf dem Eis Leon Hungerecker.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Eishockey: Huskies verlieren klar gegen Löwen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Ein Lapsus der Marken "ärgerlich", "vermeidbar", aber auch "überraschend". "Ich habe gar nicht gewusst, dass es dafür zwei Minuten gibt", gestand Tölz' Trainer Markus Berwanger nach der Partie. Kassel kassierte während der anschließenden Unterzahl den ersten Gegentreffer und lief den Hausherren auch über weite Strecken der folgenden 58 Minuten hinterher.

Das einzig Positive für die Nordhessen: Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) befindet sich seit jenem 4. November in der Länderspielpause. Durchschnaufen ist angesagt, nachdem es zuvor vier Pleiten in Folge gehagelt hatte, darunter ein 0:4 gegen die Löwen Frankfurt sowie ein 2:3 gegen den EC Bad Nauheim in den eigentlich so prestigeträchtigen und bei Fans beliebten Hessenderbys.

Schlittenhunde auf Formsuche

In der Tabelle sind die Schlittenhunde im wahrsten Wortsinne abgerutscht, belegen nach knapp einem Drittel der Saison mit Rang elf einen Play-down-Platz. Zehn Niederlagen und nur 19 Punkte in 16 Spielen – der DEL2-Meister von 2016 wird derzeit seinen eigenen sportlichen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht.

Wie konnte es so weit kommen? Während die hessische Dauerkonkurrenz aus Frankfurt auch mit dem finnischen Trainer-Trio Matti Tiilikainen, Marko Raita sowie Valtteri Salo einmal mehr um die Tabellenspitze mitspielt und sich nun auch die Roten Teufel aus der Wetterau vor den ECK geschoben haben, müssen sich die Play-off-Abonnenten aus Kassel momentan in der Abstiegsregion der DEL2 orientieren. "Es scheint dieses Jahr einfach nicht zu passen", erhält man als einhellige Meinung, unterhält man sich mit Fans des Deutschen Vizemeisters von 1997 über die jüngste Rutschpartie ihres Clubs.

Kehler da, MacMillan weg

Auf den ersten Blick erscheint solch eine Einschätzung merkwürdig, immerhin war Kassel mit vier Siegen – darunter ein furioses 8:3 beim aktuellen Zweitliga-Meister Bietigheim – und 28 Toren in den ersten fünf Partien in die Runde gestartet. Auf den zweiten Blick aber muss am Gefühl der Fans doch etwas dran sein. Anders ist der Tatendrang während dieser Länderspielpause, in der die Clubverantwortlichen um Geschäftsführer Joe Gibbs ganz offensichtlich den Neustart-Knopf suchen, nicht zu erklären.

Am vergangenen Wochenende haben die Huskies mit Tim Kehler einen zweiten Headcoach präsentiert. Der 47-Jährige, zwischen 2013 und 2016 in Frankfurt tätig und nach Gibbs' Worten ein "erfahrener Eishockeytrainer", wurde Bobby Carpenter an die Seite gestellt, beide sollen an der Bande eine Doppelspitze bilden. Carpenter selbst hatte erst Ende Oktober in Nordhessen angeheuert, die ersten vier Spiele aber allesamt verloren. Rico Rossi, vorher ECK-Coach, ist auf den Posten des Sportlichen Leiters gewechselt.

Tim Kehler Bild © Imago

Zudem ist Center Mark MacMillan, der kurz nach der Carpenter-Verpflichtung zum Rudel der Schlittenhunde gestoßen war, nach nur zwei Spielen schon wieder weg. Das Personalkarussell hat sich in den vergangenen Tagen also mächtig gedreht. Eine entsprechende Strategie oder durchdachte Kaderzusammenstellung – sonst das große Plus in Kassel – sieht definitiv anders aus.

Welchen Ertrag das Stühlerücken hat, wird sich bereits ab dem kommenden Wochenende zeigen. Mit einem Heimspiel gegen Bietigheim endet für die Huskies am Freitag (19.30 Uhr) die Länderspielpause. Für manch einen Fan in der Eissporthalle am Auestadion könnte es eines der ersten Spiele mit Dauerkarte sein, immerhin bietet der Verein seit Anfang November eine sogenannte "Jetzt-erst-recht-Dauerkarte" für die bis zum Ende der Hauptrunde verbliebenen Heimspiele an. Jetzt erst recht – noch so etwas, das nach Plattitüde klingt. In Kassel werden sie es aber sicherlich lieber hören als diesen Spruch mit dem Schläger und dem Pech.