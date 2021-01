Die Kassel Huskies können in der DEL2 am Sonntag wieder in den Spielbetrieb zurückkehren.

Wie die Nordhessen am Freitag mitteilten, war eine PCR-Testreihe auf das Coronavirus am Freitag negativ. Dadurch können die Huskies ihre Quarantäne beenden. Das Spiel gegen Bayreuth findet am Sonntag um 17 Uhr statt.