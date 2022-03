Huskies bleiben Bad Nauheim in der DEL2 auf den Fersen

Zweite Eishockey-Liga Huskies bleiben Bad Nauheim in der DEL2 auf den Fersen

Spannend, spannender, DEL2: Der EC Bad Nauheim und die Kassel Huskies erledigen ihre Hausaufgaben und lassen im Fernduell um den bestmöglichen Playoff-Platz nicht nach. Auch die Löwen Frankfurt gewinnen.

Im Rennen um die beste Ausgangsposition fürs Playoff-Viertelfinale liefern sich der EC Bad Nauheim und die Kassel Huskies weiter ein spannendes Fernduell um Tabellenrang vier. Die Roten Teufel verteidigten diesen vierten Platz am Donnerstag durch einen 3:2-Auswärtssieg bei den Lausitzer Füchsen.

In der Tabelle liegen die Huskies, die mit 3:0 gegen die Selber Wölfe gewannen, als Fünfter nur knapp hinter dem ECN. Einen knappen 4:3-Sieg nach Overtime gab es derweil für die Löwen Frankfurt in Kaufbeuren. Für die DEL2- Clubs stehen noch maximal zwei Hauptrundenspiele an.