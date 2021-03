Die Kassel Huskies haben den nächsten Kantersieg gefeiert und ihre Tabellenführung weiter gefestigt. Auch die Löwen Frankfurt gingen als Gewinner vom Eis.

Die Kassel Huskies haben ihr Auswärtsspiel in Dresden in der DEL2 am Samstagabend mit 6:1 gewonnen. Besonders Lois Spitzner war dabei in Torlaune und steuerte drei Treffer bei, außerdem trafen Dustin Reich, Ryan Olsen und Corey Trivino für den souveränen Tabellenführer.

Faber sichert Löwen den Sieg

Eine kleine Extrarunde mussten die Löwen Frankfurt drehen: In Ravensburg holte das Team erst durch Treffer von Kyle Wood und Kale Kerbashian einen 0:2-Rückstand auf, dann krallte es sich in der Overtime durch das Tor von Maximilian Faber den Sieg.

Am späten Samstagabend ist mit dem EC Bad Nauheim auch der dritte hessische Vertreter im Einsatz. Der ECB muss in Landshut ran.