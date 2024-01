Zweitligist Kassel Huskies muss für den Rest der Saison auf Stürmer Darren Mieszkowski verzichten.

Das gaben die Nordhessen am Donnerstag bekannt. Der 24-Jährige hatte sich bereits Ende Dezember im Spiel bei den Selber Wölfen am Knie verletzt. Nach zahlreichen Untersuchungen empfahlen die Mannschaftsärzte nun, dass der Angreifer in dieser Saison besser keine Schlittschuhe mehr schnürt.