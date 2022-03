Eklat nach der DEL2-Playoff-Partie zwischen Kassel und Bad Nauheim: Huskies-Torhüter Jerry Kuhn geriet mit den Gästefans aneinander. Die Polizei ermittelt, ob es eine körperliche Attacke gegeben hat. Der Klub reagierte bereits.

Die Emotionen kochen hoch in der Viertelfinalserie der DEL2-Playoffs, gerade im Duell der hessischen Vertreter Kassel Huskies und EC Bad Nauheim. Beim 3:2-Sieg der Bad Nauheimer am Freitagabend sind aber dabei offensichtlich Grenzen überschritten worden.

Nach der Partie soll Huskies-Torhüter Jerry Kuhn auf Fans des Gegners losgegangen sein und einen Anhänger gezielt angegriffen haben. Er sei "plötzlich auf den Nauheimer Block zugestürmt, schlug offenbar in Richtung eines Fans", schreibt die "HNA" . Die Polizei in Kassel bestätigte dem hr-Sport, dass sie aufgrund einer körperlichen Attacke des Torhüters ermittle.

Klub zieht Konsequenzen - vorerst

Der Klub zog am Samstag erste Konsequenzen und stellte Kuhn für das anstehende Spiel am Sonntag zwischen Kassel und Bad Nauheim frei. "Grund dafür sind die Vorkommnisse nach dem gestrigen Spiel in der Kasseler Eissporthalle. Die Vorkommnisse werden derzeit intern geklärt", teilte der Klub relativ vage mit. Sprecher Jason Schade wollte die Geschehnisse auf Nachfrage nicht weiter kommentieren, da auch das Ermittlungsverfahren der DEL2 noch laufe. Kassel und Kuhn selbst haben gegenüber der Liga eine Stellungnahme abgegeben.

Über eine Sanktionierung des Torhüters in einem möglichen siebten Spiel hat der Klub noch nicht befunden. Kuhn selbst meldete sich am Samstag in einem Text auf seinem Facebook-Account und entschuldigte sich bei der Security-Firma vor Ort, der Polizei, den Kassel-Fans wie auch den Bad Nauheim-Anhängern. "Ich entschuldige mich für meine Taten. Meine Handlungen waren absolut untypisch für mich."

Beleidigungen gegen Kuhns Familie als Auslöser

Er gab auch Auskunft, weswegen er nach dem Spiel zum Block der Gäste stürmte. Seine Frau habe ihm ein Video geschickt, auf dem Beleidigungen der Bad Nauheimer Fans zu sehen gewesen seien. Demnach habe ein Gäste-Fan Kuhns Familie den Mittelfinger gezeigt und eine Handgeste in Richtung seiner Genitalien gemacht.

Kuhn schreibt: "Deswegen habe ich so meine Kontrolle verloren. Ich bin mein ganz Leben lang schon im Eishockey unterwegs und kann nachvollziehen, wenn Fans in Richtung der Spieler schreien. Aber alles, was die Familien betrifft, ist ein No-Go", so Kuhn. "Als Vater und Ehemann muss ich meine Familie schützen und das habe ich in dieser Situation getan. (...) Noch einmal: Es war falsch und ich übernehme dafür die Verantwortung."

Entscheidung der Liga am Sonntag erwartet

Die möglichen Konsequenzen dafür prüft nun auch die Liga. "Wir werden uns die notwendige Zeit nehmen, weil eine Sanktion auch eine gewisse Wirkung haben wird. In unserer Ordnung sind auch Maßnahmen in Bezug auf den körperlichen Angang von Fans festgehalten", sagte Geschäftsführer René Rudorisch dem hr-Sport. Mit einer Entscheidung könnte schon im Laufe des Sonntags zu rechnen sein.

Die Polizei wird Videos und Zeugenaussagen zum Vorfall erst in der kommenden Woche auswerten, so Daniel Asare von der Kasseler Polizei auf Nachfrage. Bisher seien keine Anzeigen - sowohl im Hinblick auf die körperliche Attacke als auch auf die Beleidigungen - eingegangen.

Fans zeigen Verständnis für Torhüter

"Die Szenekundigen Beamten sind nun in Kontakt, es wird für das Spiel am Sonntag aber keine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen geben", sagte Asare. Am Sonntag spielen Bad Nauheim und Kassel im sechsten Aufeinandertreffen um den Einzug ins Halbfinale (19 Uhr). Bislang steht es 3:2 für die Bad Nauheimer, ein weiterer Sieg würde die Entscheidung bringen.

So ist ohnehin sportlich für Zündstoff gesorgt, der Eklat vom Freitag dürfte die Gemüter weiter erhitzen. In den sozialen Netzwerken bekommt Huskies-Torhüter Kuhn Rückendeckung von den Fans: "Wir stehen hinter dir und verstehen dich da voll und ganz", schrieb ein Anhänger unter Kuhns Posting und traf damit den Tenor der meisten Kommentierenden.