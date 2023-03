Kassel und Bad Nauheim starten erfolgreich in die Playoffs

Guter Start für die hessischen Eishockey-Clubs in der DEL2: Die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim haben am Mittwochabend Siege gefeiert.

Die topgesetzten Kassel Huskies wurden dabei am Mittwoch gegen die Lausitzer Füchse ihrer Favoritenrolle gerecht. Vor mehr als 4.200 Zuschauern siegten die Nordhessen mit 4:1. Maximilian Faber war mit zwei Treffern der Mann des Spiels.

Bad Nauheim muss lange kämpfen

Ebenfalls jubeln durfte der EC Bad Nauheim. Die Roten Teufel gewannen beim ESV Kaufbeuren mit 4:2. In einer umkämpften Partie sorgte erst Tim Coffmann sechs Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Für beide Teams geht es bereits am Freitagabend in der Playoff-Serie weiter.