Das hessische Halbfinale in der DEL2 ist entschieden: Der EC Bad Nauheim hat sich mit einem furiosen Sieg gegen den großen Favoriten aus Kassel durchgesetzt.

Der EC Bad Nauheim steht im Finale um die Meisterschaft in der DEL2: Die Roten Teufel gewannen am Montagabend mit 8:2 gegen die Kassel Huskies und sicherten sich damit den Sieg in der "Best of seven"-Serie (4:2) im Halbfinale der Playoffs.

Im ersten Drittel gingen die Huskies durch Darren Mieszkowski und Joel Lowry gleich zwei Mal in Führung - Tim Coffman konnte jeweils ausgleichen. Im Anschluss zog Bad Nauheim durch vier Treffer von Taylor Vause und zwei von David Cerny deutlich davon und machte den umjubelten Sieg im hessischen Halbfinal-Duell klar.

Enttäuschung für Kassel nach starker Hauptrunde

Für den EC Bad Nauheim geht es nun in der Final-Serie ab dem 16. April gegen Ravensburg um die DEL2-Meisterschaft. Für die Kassel Huskies ist dagegen nicht nur der Traum vom Titel, sondern vor allem auch der vom Aufstieg in die DEL geplatzt. Die Hauptrunde der DEL2 hatten die Nordhessen noch als souveräner Spitzenreiter beendet.