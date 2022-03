Der City-Biathlon in Wiesbaden fällt 2022 aus.

Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. So habe die Veranstaltung in diesem Jahr keine Verbandsgenehmigung erhalten. "Es ist wirklich schade, dass der City-Biathlon in diesem Jahr aufgrund diverser Terminüberschneidungen nicht stattfinden kann", so Stefan Schwarzbach vom Deutschen Skiverband (DSV).