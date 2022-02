Bobfahrerin Kim Kalicki wartet in einem Pekinger Hotel auf den Beginn der Olympischen Spiele. Die Eröffnungsfeier am Freitag lässt sie sausen. Und auch beim Mittagessen muss sie Abstriche machen.

Audiobeitrag Audio Kalicki: "Würde mir in den Hintern beißen" Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

So richtige Olympia-Stimmung ist bei Bobfahrerin Kim Kalicki noch nicht aufgekommen. Verständlich, immerhin sitzt die Wiesbadenerin nicht im Olympischen Dorf, sondern in einem Hotel in Peking. Und dort wird sie auch noch bis zum 9. Februar bleiben. Die Corona-Sicherheitsprotokolle machen eben auch nicht vor den Olympiateilnehmern Halt.

Auch die Eröffnungsfeier am Freitag wird die deutsche Medaillenhoffnung verpassen. Aus Sicherheitsgründen. "Hier explodieren gerade die Fälle etwas, deswegen hat der Bundestrainer gesagt, dass wir nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen", erklärt Kalicki im Gespräch mit hr3. Das sei zwar schade, aber immer noch besser als die mögliche Alternative: "Ich würde mir in den Hintern beißen, wenn ich hingehe, mich da infizieren würde und dann nicht fahren könnte." Alleine das deutsche Team hatte am Donnerstag sechs neue Corona-Fälle zu beklagen.

Einnmal genascht, schon gedopt

Aber nicht nur auf die Eröffnungsfeier verzichtet die 24-Jährige. Auch Fleisch ist für die Sportlerin in China tabu – zumindest außerhalb des Olympischen Dorfes. "Weil das nicht getestet ist", sagt Kalicki. Heißt: In dem Fleisch könnten sich Substanzen befinden, die in der Schweine- und Kälbermast verwendet werden und auf der Doping-Liste stehen. Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hatte gewarnt, dass ein schneller Imbiss in China zum ungewollten Doping geraten könnte.

Und obwohl zu allem Überfluss auch noch das WLAN im Hotel des Öfteren rumzickt: Die Laune will sich Kalicki bei ihren ersten Olympischen Spielen nicht verderben lassen. Der große Silberstreif am Horizont sind die eigenen Trainingsleistungen. "Mir macht die Bahn dolle Spaß", so die Bobfahrerin, die gemeinsam mit Anschieberin Lisa Buckwitz einen Platz auf dem Zweierbob-Podest im Blick hat.

Der Medaillentraum lebt

Die beiden waren schon im Oktober auf der Bahn in Peking gefahren, aber jetzt, mit den kalten Temperaturen, sei das noch einmal etwas anderes. "Wir sind auch deutlich schneller unterwegs als im Oktober", so Kalicki. Sollte für die frischgebackene Europameisterin im Zweierbob nun auch in Peking eine Medaille rausspringen, sind die ganzen Widrigkeiten der Olympischen Winterspiele bestimmt ganz schnell wieder vergessen.