Jan Hojer reist als einer von zwei deutschen Sportkletterern zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Mit dem Finaleinzug beim Qualifikations-Event in Toulouse löste der Frankfurter am Donnerstag sein Ticket nach Japan.

Jan Hojer hat sich als zweiter deutscher Kletterer die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 gesichert. Der 27-Jährige von der Frankfurter Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) erreichte bei einem Qualifikations-Event in Toulouse am Donnerstag das Finale, was gleichbedeutend ist mit dem Ticket für Tokio.

Neben Hojer wird Alexander Megos den DAV bei der Olympia-Premiere der Sportart im nächsten August vertreten - der Erlanger hatte sich schon zuvor für die Sommerspiele qualifiziert. Laut Reglement darf jedes Land nur zwei Athleten nach Tokio schicken.

Japanisches Team ist schon komplett

In dem Kombinations-Wettkampf aus drei Disziplinen landete Hojer in den Top acht und damit im Finale. Eigentlich schaffen es nur die besten Sechs nach Tokio. Weil zwei Finalisten aber Japaner sind und das Gastgeberland seine zwei Olympia-Startplätze schon vergeben hat, sind alle sechs Nicht-Japaner im Finale automatisch in Tokio dabei.

Hojer legte den Grundstein für den Erfolg im Speed zu Beginn, als er Drittschnellster der 22 Teilnehmer war. Im Bouldern, eigentlich seine Paradedisziplin, reichte es dann zwar nur zu einem 13. Platz. Als Achter der finalen Lead-Wertung beendete er aber die Kombi auf Rang vier hinter Szenestar Adam Ondra aus Tschechien, dem Chinesen YuFei Pan und Alberto Gines Lopez aus Spanien. Das Finale steigt am Samstag um 19 Uhr.