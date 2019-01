Huskies-Coach Tim Kehler hat seinen Worten Taten folgen lassen und Tyler Gron aussortiert. Der Stürmer gehört zu einem Kreis von Spielern, die bereits am Sonntag scharf kritisiert wurden.

Einen Tag nach der Wutrede von Huskies-Coach Tim Kehler gibt es bei den Kassel Huskies die ersten Konsequenzen. Wie der nordhessische Eishockey-Zweitligist am Montag mitteilte, wurde Top-Scorer Tyler Gron mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Er wird schon beim Derby gegen seinen Ex-Verein Löwen Frankfurt am Dienstag nicht mehr zum Kader gehören.

"Tyler hat zuletzt die Erwartungen, die wir an ihn hatten, in vielen Punkten nicht erfüllt", hieß es in der Mitteilung. Am Sonntag hatte sich das noch deutlicher angehört.

Kehler wettert gegen Teile der Mannschaft

"Wir haben hier eine Handvoll Spieler, die besser Tennis oder irgendeinen anderen Einzelsport spielen sollten", wetterte Kassels Trainer Kehler nach der 2:3-Niederlage gegen Kaufbeuren und kündigte sichtlich verärgert weitere Schritte an. "Wir haben einige, die sich nicht unterordnen. Die werden wir aussortieren", schimpfte er.

Dass es nun ausgerechnet den Träger des Goldenen Helms erwischte, ist zumindest sportlich eine Überraschung. Gron ist mit 36 Scorer-Punkten der gefährlichste Huskies-Angreifer dieser Saison und wohl erst einmal schwer zu ersetzen. Auf Dauer sieht Kehler sein Projekt mit Profis wie Gron aber in Gefahr. "Hier haben einige schlimme Angewohnheiten. Mit Leuten, die nicht in dieselbe Richtung ziehen, kann man keinen Erfolg haben."

Ob noch weitere Spieler gehen müssen und welche Verfehlungen sich Gron geleistet hat, ist derzeit noch nicht bekannt.