Gesa Krause hat bei den Olympischen Spielen in Tokio über die 3.000 Meter Hindernis die ersehnte Medaille verpasst. So erging es auch Springreiter Daniel Deußer. Um Bronze kämpft noch Tischtennisspielerin Petrissa Solja.

Gesa Krause aus Ehringshausen hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille über 3.000 m Hindernis und damit ein verspätetes Geburtstagsgeschenk verpasst. Die seit Dienstag 29-Jährige kam im Finale in 9:14,00 Minuten auf den fünften Platz und blieb damit wie 2012 in London (Siebte) und 2016 in Rio (Sechste) ohne Edelmetall.

Gold sicherte sich Peruth Chemutai aus Uganda (9:01,45) vor der US-Amerikanerin Courtney Frerichs (9:04,79) aus den USA. Bronze gewann Hyvin Kiyeng (Kenia/9:05,39). Die zweimalige Europameisterin Krause hatte bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 jeweils Bronze geholt und damit ihre größten Erfolge gefeiert. 2024 peilt Krause ihre vierte und wohl letzte Olympia-Teilnahme in Paris an.

Springreiter Deußer verpasst Podest, Solja kämpft um Bronze

Auch bei Springreiter Daniel Deußer hat es nicht für Edelmetall gereicht. Der Springreiter aus Wiesbaden leistete sich mit Killer Queen in der ersten Runde Fehler und kassierte mit seiner Stute acht Strafpunkte. Eine weitere Medaillenchance für die deutschen Springreiter gibt es im Mannschaftswettbewerb am Freitag (12 Uhr) und Samstag (12 Uhr).

Die deutschen Tischtennisspielerinnen um Petrissa Solja vom TSV Langstadt haben das Halbfinale gegen Topfavorit China klar verloren und kämpfen bei den Olympischen Spielen um Bronze. Solja, Han Ying und Shan Xiaona blieben gegen die an Nummer eins gesetzten Asiatinnen am Mittwoch in Tokio beim 0:3 weit entfernt von der erhofften Sensation. Am Donnerstag spielen die Olympia-Zweiten von 2016 gegen die an vier gesetzte Auswahl von Hongkong um Platz drei.