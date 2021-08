Keine Medaille, aber trotzdem großer Stolz: Kugelstoßerin Sara Gambetta war nach dem olympischen Finale im Kugelstoßen einfach nur glücklich.

Die deutsche Kugelstoß-Meisterin Sara Gambetta hat sich in ihrem ersten olympischen Finale teuer verkauft und mit persönlicher Bestleistung den achten Platz belegt. Beim Sieg der chinesischen Weltmeisterin Gong Lijiao steigerte die 28-Jährige ihren Hausrekord um zwei Zentimeter auf 18,88 Meter. In den Medaillenkampf konnte sie damit aber nicht eingreifen.

"Ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen"

Glücklich war die Sportlerin, die gebürtig aus Lauterbach im Vogelsbergkreis stammt und inzwischen für den SV Halle startet, aber dennoch: "Ich weiß gar nicht, was man noch mehr will. Klar, dieses Jahr sind die 19 Meter Ziel, aber ich habe ja noch ein paar Wettkämpfe", sagte sie nach dem Finale laut leichtathletik.de. "Hier ist es eigentlich völlig egal. Olympisches Finale. Bestleistung. Achter Platz. Ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen."

Mit ihrem dritten Stoß hatte Gambetta ihre erst wenige Monate alte persönliche Bestleistung noch mal übertroffen und sich den Platz unter den besten Acht gesichert. Es blieb anschließend bei der Weite von 18,88 Metern. Goldmedaillen-Gewinnerin Gong erreichte 20,53 Meter, die Amerikanerin Raven Saundern auf Platz zwei 19,79 Meter und die Drittplatzierte Valerie Adams aus Neuseeland 19,62 Meter.

Großer Stolz nach dem Finale

In die Olympia-Saison war Gambetta noch mit einer Bestweiste von 18,47 Metern gegangen. "Vor zwei Jahren, als ich wieder mal als 13. rausgeflogen bin, habe ich wirklich an mir gezweifelt und mich gefragt, ob ich überhaupt dazu gehöre – ich als ehemalige Mehrkämpferin, zwischen all den großen Frauen sehe ich da vielleicht doch ein bisschen schmaler aus", beschreibt sie ihren Weg in die Weltspitze beim Kugelstoßen. "Aber ich habe es mir heute bewiesen, dass ich verdammt noch mal hierher gehöre. Und da bin ich stolz drauf."