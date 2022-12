In Australien

In Australien Kurzbahn-WM im Schwimmen: Elendt im Finale

Schwimmerin Anna Elendt hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne das Finale über 100 Meter Rücken erreicht.

Die 21 Jahre alte Elendt, die im Juni auf der Langbahn WM-Silber gewonnen hatte, schlug im Halbfinale als insgesamt Achte in 1:04,46 Minuten an. Die Medaillenhoffnung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) hatte den Vorlauf nach 1:04,53 Minuten als insgesamt Sechste beendet. In ihrer Paradedisziplin Brust gehört Elendt zu den Favoritinnen.

Die Mixed-Staffel mit Elendt, Ole Braunschweig, Angelina Köhler und Marius Kusch wurde über die 4 Mal 50 Meter Lagen im Finale aufgrund eines Wechselfehlers disqualifiziert. Den Sieg sicherten sich am Mittwoch die USA in Weltrekordzeit (1:35,15 Minuten) vor Italien (1:36,01) und Kanada (1:36,93).

Bei den Männern steht Lucas Matzerath über 100 Meter Rücken ebenfalls im Finale. Matzerath wurde im Halbfinale Siebter (57,04 Sekunden). Die Finals finden allesamt am Donnerstag statt. Insgesamt ist der DSV in Melbourne mit acht Athletinnen und Athleten vertreten. Titelverteidiger Florian Wellbrock wie auch Isabel Gose und Lukas Märtens (alle Magdeburg) fehlen.