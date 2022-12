Schwimmerin Anna Elendt hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne das Halbfinale über 100 Meter Rücken erreicht.

Die Medaillenhoffnung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) schlug am Mittwoch im Vorlauf nach 1:04,53 Minuten als insgesamt Sechste an. In ihrer Paradedisziplin Brust gehört Elendt zu den Favoritinnen, in Budapest holte sie im vergangenen Juli auf der langen Bahn WM-Silber.

Die deutsche Mixed-Staffel zog über 4 Mal 50 Meter Lagen ins Finale ein. Ole Braunschweig, Elendt, Marius Kusch und Angelina Kohler mussten sich nach 1:37,90 im Vorlauf nur den USA geschlagen geben.

Bei den Männern steht Lucas Matzerath über 100 Meter Rücken im Halbfinale. Der Frankfurter belegte im Vorlauf mit 57,22 Sekunden den achten Platz. Insgesamt ist der DSV in Melbourne mit acht Athletinnen und Athleten vertreten. Titelverteidiger Florian Wellbrock wie auch Isabel Gose und Lukas Märtens (alle Magdeburg) fehlen.