Der Landessportbund (lsb) Hessen hält eine flächendeckende Schließung von Sporthallen, um Geflüchtete aus der Ukraine darin unterzubringen, für ein "falsches Signal".

Das schrieb der lsb in einer Pressemitteilung am Dienstag. "Ich weiß, dass sehr viele Vereine geflüchteten Menschen in unterschiedlichster Weise – auch mit Sportangeboten – unterstützen möchten. Um diese gesellschaftliche Aufgabe erfüllen zu können, benötigen sie aber Sporthallen", so Rolf Müller, Präsident des lsb Hessen.

Der lsb will sich nach eigener Aussage für eine bundesweit koordinierte Spendenbeteiligung der Landessportbünde einsetzen. Zudem sollen in Sportschulen und Bildungsstätten in Frankfurt und Wetzlar Unterkünfte bereitgestellt werden.