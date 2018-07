The Skyline is the limit - Patrick Lange hat sich für den Ironman Frankfurt viel vorgenommen.

The Skyline is the limit - Patrick Lange hat sich für den Ironman Frankfurt viel vorgenommen.

Vor dem Weltmeister-Duell mit Jan Frodeno beim Ironman Frankfurt spricht der Bad Wildunger Patrick Lange über den Respekt vor dem Konkurrenten, sein Heimspiel und seine Nervosität.

Einen Ironman-Weltmeister bringt so schnell nichts aus der Ruhe, sollte man meinen. Anders ist das wenige Tage vor dem Ironman Frankfurt am kommenden Sonntag (ab 6.25 Uhr live im hr-fernsehen und bei hessenschau.de) bei Patrick Lange. Denn für den gebürtigen Bad Wildunger ist die Europameisterschaft am Main etwas ganz Besonderes. "Es ist mein Heimrennen. Da möchte ich besonders gut vorbereitet sein", sagte Lange im Gespräch mit dem hr-sport.

Genau das ist ihm in diesem Jahr gelungen. Denn alles läuft nach Plan. "Ich bin verletzungsfrei, gesund und habe einen erfolgreichen Testwettkampf absolviert", gab Lange Einblicke in die vergangenen Wochen. Für den letzten Härtetest hatte sich der 31-Jährige einen Triathlon am heimischen Edersee ausgesucht. Noch einmal Kraft und Selbstbewusstsein tanken, Sicherheit gewinnen – dort, wo einst alles begann. "Im Vergleich zu den anderen Wettkämpfen steigt die Form an. Von daher sollte ich eigentlich optimistisch sein", so Lange. "Aber so langsam steigt auch die Nervosität an."

Viel Druck, noch mehr Vorfreude

Die Nervosität, die Anspannung ist es, die die Wochen vor einem wichtigen Wettkampf ausmachen. "Im schlimmsten Fall kann ich mich so in die Rennsituation reinsteigern, dass ich glaube, gleich fällt der Startschuss", sagte Lange. "Man hat Bock, will, dass es losgeht. Man kann nichts mehr machen, das Training ist gelaufen und man kann eigentlich nur warten." Dieser besondere Druck sei enorm wichtig. Das aber ist nicht alles. "Es gilt auch, die richtige Balance zu finden."

Denn beim Ironman schinden die Athleten nicht nur ihren Körper, auch die mentale Verfassung ist enorm wichtig. "Beim Ironman ist die Psyche der Schlüssel. Wenn die siebte Rennstunde schlägt, dann wird es sehr hart. Da entscheidet dann der Kopf über den Körper."

Duell mit Frodeno?

Einer, der in den vergangenen Jahren stets beides unter Kontrolle zu haben schien, ist Jan Frodeno. Einzig auf Hawaii im vergangenen Jahr stieß er an seine Grenzen, kämpfte sich unter Schmerzen ins Ziel und gratulierte am Ende Überraschungssieger Lange. "Siege gegen Jan Frodeno sind etwas Besonderes. Sie sind auch rar gesät", sagte der Nordhesse rückblickend. "Er ist einfach einer der stärksten Triathleten unserer Zeit – oder sogar jemals."

In Frankfurt kommt es am kommenden Sonntag nun zum erneuten Aufeinandertreffen. Viele Triathlon-Fans fiebern diesem Zweikampf entgegen – doch Lange hat nicht nur Frodeno im Blick. "Ich glaube nicht, dass Jan und ich die Einzigen in diesem Spiel sein werden", betonte er. Zwar sei klar, dass auf die beiden Weltmeister ein besonderer Fokus liege. "Daher geht mir Jan natürlich im Training durch den Kopf. Aber es ist eher eine Motivation. Man weiß, dass der Andere genauso hart arbeitet und es genauso will."

Topform angepeilt

Anders als Lange hat Frodeno in der Vorbereitung einen heftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei einer Rad-Trainingseinheit stürzte er schwer und zog sich ein blaues Auge, einen Cut und Prellungen zu. Der Frankfurt-Sieger von 2015 musste mit zehn Stichen genäht werden, wie er auf Facebook schrieb. "Da erschreckt man selbst. Das muss ein heftiger Sturz gewesen sein, wenn man die Bilder sieht", sagte Lange. "Ich hoffe, er steht in Topform an der Startlinie. Denn nur, wenn wir beide in Topform sind, geht ein würdiger Sieger aus dem Rennen hervor."

Ein Rennen, das für beide Topathleten eine besondere Strahlkraft hat. "Der rote Teppich in Frankfurt ist etwas Besonderes. Gerade für mich als Hesse. Auf dem Römer einlaufen, auf dem Balkon stehen – das ist eine Ehre", verriet Lange. Wenn es nach dem Bad Wildunger geht, eine Ehre, die er am kommenden Sonntag am liebsten als Sieger genießen will.