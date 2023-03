Der Frankfurter Amos Bartelsmeyer hat es bei der Hallen-EM in Istanbul überraschend nicht ins Finale des 1.500-Meter-Laufs geschafft. Kugelstoßerin Sara Gambetta steht im Finale.

Bartelsmeyer schied am Donnerstagabend bei der Leichtathletik EM in Istanbul bereits im Vorlauf aus. Über 1.500 Meter landete der Läufer von Eintracht Frankfurt mit einer Zeit von 3:44 Minuten nur auf dem fünften Platz. Bartelsmeyer hätte unter die schnellsten Drei kommen müssen, um sich für den Endlauf am Freitagabend zu qualifizieren.

Der Eintracht-Athlet war mit Ambitionen in die Türkei gereist. "Es ist sehr enttäuschend, ich wollte morgen im Finale stehen", sagte Bartelsmeyer nach dem Rennen gegenüber leichtathletik.de. Seine Hoffnung, als einer der Schnellsten der drei Vorläufe noch ins Finale zu rutschen, ging auch nicht auf.

Gambetta zieht ins Finale ein

Besser machte es am Donnerstagabend Kugelstoßerin Sara Gambetta aus Lauterbach (Vogelsberg). Die 30-Jährige kämpfte sich mit 18,33 Metern ins Kugelstoß-Finale am Freitag.