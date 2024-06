Lisa Mayer hat sich bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom souverän für das Halbfinale über 100 m qualifiziert.

Mayer (Sprintteam Wetzlar) gewann ihren Vorlauf am Samstag in 11,20 Sekunden und geht damit auch bei der Vorschlussrunde mit drei Läufen am Sonntag (21.13 Uhr/Das Erste) an den Start. Rebekka Haase (ebenfalls Wetzlar) war für das Halbfinale bereits gesetzt. Das Finale im Stadio Olimpico ist kurze Zeit später um 22.53 Uhr angesetzt.