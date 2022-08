Siebenkämpferin Carolin Schäfer sieht sich nach ihrer verpassten Weltmeisterschafts-Teilnahme gerüstet für die Leichtathletik-Europameisterschaften in München.

Carolin Schäfer hatte für die WM in Eugene in den USA wegen Trainingsrückstandes frühzeitig abgesagt und sieht diese Entscheidung im Nachhinein auch als richtig an. "Gut geht's mir", sagte die Vizeweltmeisterin von 2017 und EM-Dritte von 2018 nun vor dem Start des zweitägigen EM-Siebenkampfes in München am Mittwoch. "Ein Top-Sechs-Resultat soll es schon mindestens sein", sagte Schäfer. "Wichtig ist, mit viel Spaß und Freude da ran zu gehen", betonte die Athletin von Eintracht Frankfurt, die ihre Absage für die WM für sechs Wochen mehr Training nutzen konnte.