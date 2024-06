Siebenkämpferin Vanessa Grimm hat zu Beginn des zweiten Wettkampftags bei der Leichtathletik-EM den Rückstand auf die Top Ten nicht verringern können.

Am Samstag stand als erste Disziplin im Stadio Olimpico in Rom Weitsprung auf dem Programm. Mit einer Weite von 6,13 Metern liegt Grimm auf Platz 17. Am Freitagabend war sie sogar noch einen Rang besser platziert. Am Abend folgen noch Speerwurf und 800 m, um das Ergebnis möglicherweise noch zu verbessern.