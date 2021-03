Medaille für Hessen bei der Hallen-Leichtathletik-EM: Der Frankfurter Kevin Kranz sprintete am Samstagabend in Polen zu Silber über 60 Meter.

Jubel beim Sprintteam Wetzlar: Der Frankfurter Kevin Kranz hat für die Mittelhessen am Samstagabend einen großen Erfolg verbucht. Der 22 Jahre alte Sprinter wurde bei der Hallen-EM im polnischen Torun Zweiter. In 6,60 Sekunden war er zwar deutlich langsamer als der italienische Europameister Lamont Jacobs (6,47), aber es reichte hauchdünn vor Jan Volko aus der Slowakei für Silber.

Kranz war vor zwei Wochen in 6,52 Sekunden deutschen Rekord gelaufen und als Europas Nummer eins nach Polen gereist. Entsprechend hatte Kranz sogar auf Gold geschielt. "Ich bin nicht zufrieden mit der Zeit, aber erst einmal glücklich", sagte er. Für ihn war es die erste internationale Medaille im Seniorenbereich. Teamkollege Michael Pohl war im Halbfinale ausgeschieden.

Krause ohne Chance

Zuvor konnte Hindernis-Star Gesa Krause über ihre Nebendisziplin 1.500 Meter nicht in den Kampf um den Titel eingreifen. Die Läuferin aus Ehringshausen (Lahn-Dill) wurde in einem taktischen Rennen mit schnellem Finish Neunte. Nach zwei Disqualifikationen landete sie am Ende aber auf Rang sieben. "Das entsprach nicht meinen Ansprüchen", war Krause selbstkritisch. Den Titel holte sich Elise Vanderelst aus Belgien.

