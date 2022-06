Nächster prominenter Ausfall: Nach Speerwurf-Ass Johannes Vetter (Offenburg) muss auch Gesa Felicitas Krause (Ehringshausen/Lahn-Dill-Kreis) ihren Start bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten am Wochenende in Berlin absagen.

Die zweimalige Europameisterin über 3.000 m Hindernis klagt über starke Erkältungssymptome. "Auf ärztlichen Rat hin bleibt mir keine weitere Wahl", sagte Krause: "Das tut mir sehr leid, ich hätte allzu gerne meinen Titel von Braunschweig verteidigt, zumal das Olympiastadion für mich ein ganz besonderer Ort ist." Dort hatte sie 2018 ihr zweites EM-Gold gewonnen. Die Meisterschaften hätten Krauses Saisoneinstieg werden sollen. Vetter hatte am Dienstag wegen Schulterproblemen abgesagt.

Nach einem Trainingslager in Livigno (Italien) feilte Krause zuletzt in Davos (Schweiz) an ihrer Form, dort begannen vor einer Woche die gesundheitlichen Probleme. "Inzwischen geht es mir zwar schon deutlich besser, aber ein Start würde meine weiteren Saisonziele gefährden. Das kann ich nicht riskieren", sagte Krause. In diesem Jahr steht neben der WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) noch die Heim-EM in München (15. bis 21. August) auf dem Programm.