Reuther mit Bestleistung in Monaco

Leichtathletik Reuther mit Bestleistung in Monaco

Der 24-jährige Frankfurter Marc Reuther hat beim Diamond League Meeting in Monaco am Freitagabend beim 800-Meter-Lauf mit einer Zeit von 1:44,93 seine persönliche Bestmarke aufgestellt. Seit 2012 ist kein Athlet des deutschen Leichtathletikverbands schneller gelaufen. Schon vor einer Woche überzeugte Reuther in Braunschweig und sicherte sich den deutschen Meistertitel.