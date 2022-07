Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon hauchdünn ins Finale eingezogen.

Am Samstagmorgen Ortszeit kam die 29-Jährige aus Ehringshausen im zweiten und sehr schnellen Vorlauf in 9:21,02 Minuten auf Platz sieben - mit acht Hundertstelsekunden Vorsprung reichte das für das Endlauf-Ticket. "Ich bin wirklich stolz auf das Rennen, im Moment kann ich nicht mehr mobilisieren", sagte Krause im ZDF. Das Finale findet am Donnerstag um 4.45 Uhr deutscher Zeit statt.