Der Willinger Stephan Leyhe hat sich in den erweiterten Favoritenkreis der Vierschanzentournee gesprungen. Am Samstag startet die Weitenjagd mit der Qualifikation in Oberstdorf.

Wenn am Samstag um 16.30 Uhr die Vierschanzentournee mit der Qualifikation in Oberstdorf startet, werden viele deutsche Springer im Mittelpunkt stehen. Etwa Rückkehrer Severin Freund oder Richard Freitag, den noch immer die Folgen des Sturzes vom letzten Jahr in Innsbruck plagen. Dazu kommen Olympiasieger Andreas Wellinger und Karl Geiger, der kürzlich in Engelberg seinen ersten Weltcup-Sieg feierte. Sie alle jagen den Top-Favoriten der diesjährigen Tournee, den Japaner Ryoyu Kobayashi.

Olympia-Silber als bislang größter Erfolg

Doch im Schatten dieser Athleten macht sich ein Hesse auf, in die Phalanx der Top-Springer vorzudringen: Stephan Leyhe aus Willingen. Der 26-Jährige kam zu Saisonbeginn in Wisla zu seinem ersten Podestplatz und zeigte auch danach starke Wettkämpfe. Aktuell liegt er in der Weltcup-Gesamtwertung auf Platz sechs. "Selten hat mir das Skispringen so viel Spaß gemacht wie in den letzten Monaten", sagte er auf der Pressekonferenz vor der Tournee.

Den Spaß und die Euphorie will der Nordhesse mitnehmen, um sich zwischen dem 29. Dezember 2018 und dem 06. Januar 2019 in den Fokus zu springen. Das ist ihm schon einmal gelungen: Bei der Tournee 2016/2017 erreichte er den achten Platz der Gesamtwertung. Einer der größten Erfolge, die der 26-Jährige bislang erringen konnte. Wobei über allem selbstverständlich das Olympia-Silber mit der Mannschaft von 2018 steht.

Weitere Informationen Der Modus der Vierschanzentournee Im Gegensatz zu anderen Weltcups wird der erste Durchgang bei Springen der Vierschanzentournee traditionell im K.o.-Modus ausgetragen. Die 50 qualifizierten Athleten werden in 25 Paare unterteilt und treten in direkten Duellen gegeneinander an. Dabei springt der Erste der Qualifikation des Vortages gegen den 50., der Zweite gegen den 49. - und die Sieger schaffen es direkt in den zweiten Durchgang. Das gilt auch für die fünf besten Verlierer ("Lucky Loser"), die das Feld der 30 Starter im Finale auffüllen. Bei Punktgleichheit kommt der Springer mit der niedrigeren Startnummer weiter. Ende der weiteren Informationen

Erster Hesse auf dem Siegerpodium der Tournee?

"Stephan ist ein Sportler der sich langsam entwickelt, der stetig an sich arbeitet", sagt Bundestrainer Werner Schuster über Leyhe, der verhältnismäßig spät durchgestartet ist. Leyhe stammt aus einer echten Sportler-Familie: Auch Vater Volker und Bruder Christoph waren Skispringer, Oma Helga Stöckel schrieb als Turnerin Sportgeschichte mit der WM-Teilnahme 1954 in Rom in einer gesamtdeutschen Mannschaft.

Und Leyhe könnte der erste Hesse überhaupt werden, der es am Ende auf das Siegerpodium der Vierschanzentournee schafft. Dafür müssten acht konstant gute Sprünge her - nicht unmöglich, wenn man bedenkt, dass der Willinger in dieser Saison bei sieben Einzel-Starts im Weltcup insgesamt vier Top-Ten-Platzierungen einsammeln konnte. "Leyhe und Geiger sind vor allem auch durch ihre Konstanz prädestiniert für gute Gesamtränge", merkt auch die österreichische Skisprung-Legende Toni Innauer an.

"Wir haben eine Riesensubstanz in unserem Team", bilanziert Schuster. Und vielleicht ist es ja ausgerechnet der "Preuße", wie Leyhe mannschaftsintern genannt wird, der in diesem Winter einen großen Coup landen kann.