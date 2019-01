Leyhe führt DSV-Skispringer zum Sieg in Zakopane

Die deutschen Skispringer um den Willinger Stephan Leyhe haben im polnischen Zakopane den zweiten Teamwettbewerb im WM-Winter gewonnen. Überschattet wurde der Erfolg allerdings von einem Sturz von David Siegel, der sich dabei womöglich schwer verletzt hat.

Die deutschen Skispringer haben im polnischen Zakopane den zweiten Teamwettbewerb im WM-Winter gewonnen, den Erfolg aber teuer bezahlt. Debütant David Siegel (Baiersbronn) zog sich bei einem schlimmen Sturz womöglich eine schwere Verletzung zu. Für Siegel, Karl Geiger (Oberstdorf), Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Stephan Leyhe (Willingen) reichte es dennoch zum Sieg mit 0,1 Punkten Vorsprung auf Österreich.

Siegel droht das WM-Aus

Siegel war im zweiten Durchgang auf 142,5 m und damit einen Meter weiter als der bis zum Wettkampfbeginn gültige Schanzenrekord von Kamil Stoch geflogen, konnte den Sprung aber bei der Landung nicht abfangen. Mit offenbar großen Schmerzen im rechten Knie wurde der 22 Jahre alte Schwarzwälder auf einer Trage aus dem Stadion und ins Krankenhaus gebracht. Ihm droht das Aus für die WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) und den Rest der Saison.

Im zweiten Durchgang stürzte David Siegel schwer. Bild © Imago

Deutschland setzte sich in der Endabrechnung trotzdem hauchdünn mit 1157,5 Punkten vor den Österreichern (1157,4) durch, Dritter wurde Gastgeber Polen. Japan um Weltcup-Dominator Ryoyu Kobayashi erreichte nur Platz fünf.

Jury verkürzt Anlaug nicht

Der Tourneezweite Eisenbichler war kurz vor Siegel bereits zum Schanzenrekord von 143,0 m gesprungen, danach verkürzte die Jury den Anlauf aber nicht ausreichend. Auch nach Siegels Sturz ging die Weitenjagd weiter, und der Pole Dawid Kubacki verbesserte Eisenbichlers Marke um einen halben Meter.

Siegel, zuletzt in Val di Fiemme starker Fünfter, hatte in Zakopane seinen ersten Teamwettkampf im Weltcup bestritten. Richard Freitag (Aue) wurde von Bundestrainer Werner Schuster nicht für den Teamwettbewerb nominiert. Damit verpasste der Sachse erstmals seit dem 1. März 2014 in Lahti ein Mannschaftsspringen im Weltcup.

Sendung: hr3, 19.01.2019, 18.30 Uhr