Der Willinger Stephan Leyhe feierte in Bischofshofen seinen größten Einzel-Erfolg im Skispringen. Der Blick geht aber auch schon in Richtung kommender Highlights wie dem Heimweltcup und der WM.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Leyhe Dritter bei Vierschanzentournee [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Stephan Leyhe ist kein Mann der großen Sprüche, sondern eher ein stiller Genießer. Auch nach dem bisher größten Erfolg seiner Skisprung-Karriere blieb sich der 27 Jahre alte Hesse treu, grinste im Auslauf ganz zufrieden und sagte Sätze wie: "Ich genieße diesen Tag einfach." Wenige Minuten zuvor hatte er mit einem vierten Platz zum Vierschanzentournee-Abschluss Gesamtrang drei perfekt gemacht. Ein erster kurzer Jubelschrei, nachdem der Erfolg feststand und ein fast schon euphorischer zweiter mit dem Teamkollegen Markus Eisenbichler auf dem Siegerpodest, das sind bei Leyhe echte Gefühlsausbrüche.

Einen Tag nach seinem 27. Geburtstag freute sich Leyhe vor allem über einen bärenstarken zweiten 137-Meter-Flug, der ihn noch auf Rang vier beim Abschlusswettkampf des Traditionsevents in Bischofshofen führte und mit dem er in der Gesamtwertung unter anderem noch den Vorjahressieger Kamil Stoch verdrängen konnte. "So einen Sprung habe ich noch nicht oft gehabt", schwärmte er. Bescheiden relativierte Leyhe sofort: "Ob man ihn so wiederholen kann, wird sich zeigen."

Schuster: "ein Riesenerfolg"

"Mir persönlich bedeutet das sehr viel, es ist meine erste große Einzelleistung", erklärte der Willinger, der seit Jahren im DSV-Team springt, dabei aber neben erfolgreichen und hochdekorierten Ski-Stars wie Severin Freund oder Andreas Wellinger noch nie groß aufgefallen ist. Die Saison 2018/2019 ist die beste seines Skispringer-Lebens, bereits am ersten Weltcup-Wochenende in Wisla gelang ihm sein erster Podestplatz im Weltcup.

"Ich denke, für beide Springer ist es ein Riesenerfolg. Sie mussten sich oft hinten anstellen hinter Teamkollegen. Bei dieser toughen Tournee aufs Podest zu kommen, ist für beide mit der größte Karriereerfolg", sagte Bundestrainer Werner Schuster über den Zweiten Eisenbichler und den Dritten Leyhe.

Erst Heimweltcup, dann WM

Jetzt ist auch Leyhe einer der Favoriten für die Highlights, die in dieser Saison noch anstehen. Da wäre zunächst sein Heimweltcup in Willingen. Gleich drei Springen finden zwischen dem 15. und 17. Februar dort statt, die Stimmung dürfte durch einen konkurrenzfähigen Lokalmatadoren noch weiter angeheizt werden.

Und ab dem 19. Februar geht es bei der WM in Österreich um Medaillen, gleich vier goldene werden in Innsbruck und Seefeld vergeben. Mit einer der beiden Schanzen hat Leyhe erst kürzlich gute Erfahrungen gemacht: Am Bergisel, wo während der WM Springen im Einzel und Team stattfinden werden, wurde er bei der Tournee starker Vierter. "Das hat man im Hinterkopf, aber es sind noch sechs Wochen", sagte Leyhe. Und vielleicht kommt es nach seinem nächsten großen Coup dann ja zu einem richtigen Gefühlsausbruch.