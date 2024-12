Darts-Profi Martin Schindler aus dem hessischen Rodgau gewann 2024 gleich zwei europäische Turniere, jetzt soll die Krönung bei der Darts-WM im berühmten Londoner Ally Pally her. Seine Tochter Hailey spielt dabei eine große Rolle.

Es wird historisch bei dieser Darts-WM in London. Wenn am Sonntag im Alexandra Palace (kurz: Ally Pally) die Weltmeisterschaft beginnt, sind erstmals sechs Deutsche mit dabei. Angeführt wird das Darts-Sixpack vom aktuell besten Deutschen, Martin Schindler aus Rodgau (Offenbach), der 2024 durch zwei Turnier-Siege auf der European Tour und dem ersten Neun-Darter eines deutschen Spielers auf sich aufmerksam machte: "Für mich war der Neuner sehr bedeutsam, ich kann das perfekte Spiel bringen, das ist mental ein Riesenfortschritt."

Jetzt die WM, es kribbelt bei Schindler, der dieses Mal weit kommen will: "Ich möchte meinen eigenen Rekord brechen und in die Runde der letzten 16 einziehen, gerne auch weiter. Zweite oder dritte Runde wäre kein akzeptables Ergebnis", setzt sich Schindler, der im Rodgauer Stadtteil Dudenhofen einen eigenen Darts-Shop betreibt, selbst ordentlich unter Druck. Der Titel wäre natürlich sein absoluter Traum.

Bedingungslose Liebe zur Tochter treibt Schindler an

Schindler ist seit zwei Jahren Papa. Wie es sich für eine echtes Darts-Kind gehört, wurde seine Tochter Hailey 2022 kurz vor Beginn der Darts-WM, am 13. Dezember geboren. Damals flog der stolze Vater allein zur WM. Dass Hailey und Ehefrau Denise daheim in Hessen bleiben mussten, war hart für ihn. Diesmal ist alles anders. Wenn der Rodgauer in wenigen Tagen zur WM aufbricht, sind Frau und Tochter mit dabei.

"Ich will nicht, dass meine Tochter sich daran gewöhnt, dass Papa an Weihnachten nicht da ist. Für mich war mein Papa immer der Größte. Unsere Tochter ist jetzt zwei Jahre alt und da ist diese bedingungslose Liebe, an die denke ich, wenn es gerade mal beim Darts nicht so läuft." Die Tochter als Push für die Leistungen an der Scheibe, auch bei dieser WM.

Schindler will großen Wurf bei großem Turnier

Zwar lief es für Schindler mit seinen zwei Siegen auf der European Tour in diesem Jahr sehr erfolgreich, doch seine Ergebnisse bei den größten Turnieren der Welt, den sogenannten Majors, waren auch in dieser Saison überschaubar. Doch der hessische Darts-Profis ist sich sicher, dass ihn das nur noch stärker macht: "Misserfolge machen einen hungriger." Er habe Bock drauf, nicht nur bei den "kleinen Turnieren" Erfolg zu haben. "Ich möchte auch bei den Majors bestehen".

Es wird bunt im Ally Pally: Eine WM als Party-Event Bild © firo Sportphoto/PSI

Das wichtigste Major-Turnier ist die Darts-WM in London. Als gesetzter Spieler beginnt das Turnier für Schindler in der zweiten Runde, am 22. Dezember im ersten Abendspiel (20.15 Uhr) entweder gegen den Engländer Callan Rydz oder den Debütanten Romeo Grbavac aus Kroatien. Machbare Aufgaben. Schindler: "Gegen Callan Rydz habe ich schon 13 Mal gespielt und bisher noch nicht verloren. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht."

Nun hofft Schindler, dass er in diesem Jahr wirklich einmal weit kommt. Läuft alles perfekt für die deutschen Top-Spieler, könnte es im Achtelfinale zum deutschen Duell Schindler gegen Gabriel Clemens kommen. Favoriten auf den Turnier-Sieg sind der Niederländer Michael van Gerwen und die Engländer Luke Littler (17 Jahre alt) und Luke Humphries, der die WM vor einem Jahr gewann. Oder es gibt einen Überraschungs-Sieger. Martin Schindler stünde bereit....