Live ab Freitag, 25.6.: Die Entscheidung beim Tennis-Turnier in Bad Homburg

Das Tennis-Turnier in Bad Homburg ist die neue Generalprobe für Wimbledon. Der HR überträgt die Halbfinal-Spiele ab Freitag im Livestream. Die Halbfinale beginnen am Freitag um 14 Uhr, das Finale findet am Samstag ab 13 Uhr statt.