Derby-Sieg im vierten Anlauf: Die Löwen Frankfurt besiegen die Adler Mannheim, träumen weiter von den Playoffs und genießen die Atmosphäre in der Eissporthalle. Die Jagd auf Rang zehn ist nun in vollem Gange.

Eines fehlte noch in dieser DEL-Rückkehr-Saison der Löwen Frankfurt. Drei Derby-Partien gab es bislang für die Hessen gegen die Adler Mannheim, drei Niederlagen standen zu Buche. Bis zum Sonntagabend. Da wurde im vierten Aufeinandertreffen endlich der Bann gebrochen. 3:2-Derby-Sieg, bebende Eissporthalle, Löwen-Fan-Herz, was willst du mehr?

"Die Stimmung in der Arena war unglaublich heute", erklärte Carter Rowney nach der Partie. Die Löwen-Spieler hatten nach dem Spiel ein großes Banner mit dem Schriftzug "Derbysieg" ausgerollt, in der Eissporthalle wurde "Oh, wie ist das schön" angestimmt. Der erste Sieg gegen die Adler nach 13 Jahren wurde ausgiebig genossen. "Die Atmosphäre war elekrisierend. Man konnte sich selbst nicht hören, wenn man an der Bank gesprochen hat", betonte auch Trainer Gerry Fleming.

Weiter Chancen auf die Playoffs

Das Spiel selbst war ein ziemliches Auf und Ab - am Ende mit dem besseren Ende für die Hessen. "Der große Gewinner waren heute die Fans, die ein überragendes Spiel gesehen haben", so Fleming weiter. Und Rowney ergänzte: "Das war sehr wichtig. Das war ein harter Kampf und ein Teamerfolg. Wir spielen gut zusammen."

Aus dieser Begegnung, aus diesem emotional wichtigen Sieg könne man nun viel Selbstvertrauen ziehen, erklärte Rowney weiter. Denn durch den Derby-Erfolg - übrigens unter den Augen von Eintracht-Coach Oliver Glasner - haben die DEL-Rückkehrer aus Frankfurt, aktuell Elfter in der Tabelle, weiter alle Chancen auf die Playoffs, die im März beginnen.

"Wir haben die Punkte dringend gebraucht"

"Die Jungs in der Kabine glauben daran", betonte Rowney. Rang 10, der für die Playoffs berechtigen würde, ist nicht weit, mit einem Sieg am Dienstag gegen die Iserlohn Roosters, aktuell Zwölfter, könnte ein weiterer Schritt getan werden.

Ingesamt ist es zwischen Rang neun und zwölf enorm eng in der Tabelle. "Wir haben die Punkte dringend gebraucht für die Jagd auf die Playoffs", betonte Trainer Fleming nach dem Sieg gegen Mannheim. Na dann: Die Jagd ist eröffnet!