Die Löwen Frankfurt haben die Iserlohn Roosters vor heimischem Publikum klar besiegt. In der DEL2 verlief der hessische Abend gemischt. Die Kassel Huskies siegten in die Overtime, Bad Nauheim unterlag.

Die Löwen Frankfurt haben am dritten Spieltag der DEL am Freitagabend einen 5:2-Heimerfolg gegen die Iserlohn Roosters gefeiert. Neuzugang Dominik Bookk war zunächst der überragende Akteur auf dem Eis, er traf doppelt zur Führung.

Nach dem Anschlusstreffer von Iserlohn zogen die Hessen auf 4:1 davon. Die Roosters sorgten durch ein Tor von Colin Ugbekile zwar noch für eine spannende Schlussphase, doch die Frankfurter setzten den Schlusspunkt nach einem Konter.

So verlief der Spieltag in der DEL2

In der DEL2 unterlag der EC Bad Nauheim denn Bayreuth Tigers vor 1.618 Zuschauern mit 3:4. Die Kassel Huskies setzten sich in der Overtime in Dresden mit 4:3 durch.