Die Löwen Frankfurt fegen Augsburg vom Eis und alle theoretischen Zweifel am DEL-Verbleib vom Tisch. Bei den Panthern ist auch dank Doppelpacker Chad Nehring schon früh alles klar.

Die Löwen Frankfurt spielen auch in der kommenden Saison in der DEL. Die Bornheimer Kufencracks sicherten sich am Dienstag dank eines furiosen 5:1-Erfolgs bei den Augsburger Panthern den vorzeitigen Klassenerhalt in der höchsten deutschen Eishockey-Klasse. Sieben Spieltage vor Schluss haben die Löwen nun sogar noch Chancen auf die Playoffs.

Nehring schnürt Doppelpack

In einer einseitigen Partie sorgten Brett Breitkreuz, Carter Rowney, Chad Nehring mit einem Doppelpack und Nathan Burns schon nach zwei Dritteln für klare Verhältnisse. Dem Augsburger Matt Puempel gelang im letzten Abschnitt nur noch der Ehrentreffer.

Die Löwen waren in der vergangenen Saison als DEL2-Meister in die DEL zurückgekehrt. Als Tabellen-Zehner haben sie aktuell 25 Punkte Vorsprung auf den vorletzten Tabellenplatz.