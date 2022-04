Die Löwen Frankfurt werden ohne ihren Anführer Max Faber in die DEL zurückkehren.

Wie der Aufsteiger am Samstag bekanntgab, hat sich Faber aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, sich auch in der kommenden Saison einem Eishockey-Zweitligisten anzuschließen. "Ich bin dankbar für meine Zeit hier und habe viele tolle Menschen kennengelernt. Nun ist es aber an der Zeit für eine neue, sportliche Herausforderung", so der Verteidiger, der in vier Jahren 222 Mal für die Löwen auf dem Eis war. Die Hessen wünschten ihrem Aufstiegs-Kapitän alles Gute für die Zukunft.