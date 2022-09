Die Löwen Frankfurt feiern in Wolfsburg.

Die Löwen Frankfurt feiern in Wolfsburg. Bild © Imago Images

Sieg in Wolfsburg

Die Löwen Frankfurt drehen einen Zwei-Tore-Rückstand bei den Grizzlys Wolfsburg und starten mit einem Sensations-Sieg in die DEL-Saison. Nathan Burns gelingt dabei fast alles.

Knapp zwölf Jahre nach dem letzten Spiel in der DEL haben die Löwen Frankfurt am Freitagabend einen Traumstart in die neue Saison hingelegt. Der DEL2-Meister und Aufsteiger setzte sich trotz eines frühen 0:2-Rückstand mit 5:2 bei den Grizzlys Wolfsburg durch und steht nach dem 1. Spieltag auf Platz zwei der ersten deutschen Eishockey-Liga.

Bester Mann des Abends war Nathan Burns, der gleich drei Tore erzielte und die Partie zwischenzeitlich im Alleingang auf 3:2 drehte. Die weiteren Frankfurter Torschützen waren Brett Breitkreuz und Brendan Ranford.