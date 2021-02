Die Löwen Frankfurt müssen noch etwas länger auf Martin Buchwieser verzichten.

Der Stürmer ist nach seiner Corona-Erkrankung weiterhin nicht einsatzbereit, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Er musste sich erneut in ärztliche Behandlung begeben. Buchwieser selbst hofft, "in absehbarer Zeit wieder spielen zu können".