Die Löwen Frankfurt haben sich wegen des Ukraine-Krieges von ihrem russischen Sponsor VTB Bank getrennt. Die wirtschaftlichen Folgen für die Hessen sind dramatisch: Es geht um die Existenz, sagt Geschäftsführer Stefan Krämer.

Die 1:3-Niederlage gegen die Ravensburg Towerstars war zwar auch so nicht das Gelbe vom Ei, aber das Spiel der Löwen Frankfurt ist momentan in den Hintergrund gerückt. Das Eishockey-Wochenende der Hessen kannte nur ein Thema: Die Trennung der Löwen vom russischen Sponsor VTB Bank im Lichte des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. "Das ist etwas Emotionales, das uns alle betrifft, wenn wir sehen, dass mitten in Europa ein Krieg ausbricht", sagt Löwen-Geschäftsführer Stefan Krämer im Gespräch mit dem hr-Sport.

Die vergangenen Tage haben Spuren bei Krämer hinterlassen. Ausgerechnet am Donnerstag veröffentlichte der Verein ein vom Geldgeber VTB Bank gesponsortes Bild in den Sozialen Netzwerken. Was folgte, waren heftige Proteste in den Sozialen Medien, denn genau an diesem Tag begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die VTB Bank ist in staatlicher Hand, der Unmut in der Fanszene war groß. Am Freitag gaben die Löwen die Aufkündigung des Sponsoringvertrags bekannt.

"Es geht um den Fortbestand der Löwen"

"Wir hatten bereits am Donnerstagmittag intern die Entscheidung getroffen, den Vertrag mit der VTB Bank zu beenden", so Krämer. Das habe man jedoch genau analysieren und juristisch prüfen müssen. "So etwas geht nicht von jetzt auf gleich, das hat 24 Stunden gedauert. Es war eine außerordentliche Kündigung, die möglich war, weil der Imagetransfer nicht mehr positiv, sondern negativ ist. Währenddessen ist der Shitstorm über uns hereingebrochen, der es nicht leichter gemacht hat."

Nach der Trennung gab es auch viel Zuspruch aus der Fanszene, was bleibt aber, ist die Ungewissheit. Denn die VTB Bank war der finanzkräftigste Sponsor, das Wegbrechen der Gelder gefährdet das Profieishockey in Frankfurt. "Wir arbeiten mit der VTB Bank seit zehn Jahren erfolgreich zusammen. Diesen Vertrag zu kündigen, hat weitreichende wirtschaftliche Folgen für uns", so Krämer, der unverhohlen sagt: "Es geht um den Fortbestand der Löwen." Man habe gemeinsam mit dem Sponsor viel aufgebaut. "Das alles aufs Spiel zu setzen mit dieser Entscheidung, ist sehr schwerwiegend, aber auch alternativlos. Es ist für uns in keinster Weise tragbar, dass wir einen Sponsor haben, der in der Hand des russischen Despoten ist."

"Das sind Menschen wie du und ich"

Klar ist aber auch, dass dieser Krieg Putins Krieg ist und nicht der des russischen Volkes. Weswegen die Trennung durchaus auch menschlich schwierig war. "Wir haben unsere Ansprechpartner kontaktiert, haben nicht einfach ein Fax geschickt. Das hat auch eine menschliche Komponente. Da sitzen ja keine Kommunisten, das sind Menschen wie du und ich, mit denen wir sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben", so Krämer. Die Partnerschaft sei über Jahre gewachsen, der Kontakt hervorragend gewesen. "Unsere Ansprechpartner sind ganz tolle Menschen, für die ist das natürlich auch wahnsinnig tragisch. Für sie geht es jetzt darum, wie es im Job weitergeht. Da fließen Tränen auf beiden Seiten." Auch habe die Gegenseite die Trennung nachvollziehen können. "Das war einvernehmlich", so Krämer.

Finanziell schmerzhaft, menschlich tragisch, moralisch aber unumgänglich. Immerhin schließt Krämer Kündigungen erst einmal aus. Dennoch hoffen die Löwen auf schnelle Hilfe, damit die existenzbedrohende Situation abgewendet werden kann. "Wir haben keine Verbindlichkeiten und sind grundsätzlich kerngesund. Aber natürlich arbeiten wir mit einem Budget, das auch Grundlage für die Lizensierung ist", so Krämer. "Diese Saison werden wir durchkommen, aber wir reden hier von einem Schaden in Millionenhöhe für die folgenden Spielzeiten. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Wir brauchen die Unterstützung der Stadt und auch lokaler und hessischer Unternehmen." Seine Hoffnung: "Vielleicht gibt es einen Sponsor, der sich sagt: 'Mensch, was die da gemacht haben, finde ich mutig und das möchte ich unterstützen.' Ohne das wird es nicht gehen."

"Das gibt uns Mut"

Von Politik und Stadt kommen positive Signale, so Krämer, man denke auch über Crowdfunding-Maßnahmen nach. "Wir sind mit tollen Fans gesegnet. Darauf sind wir sehr stolz, wir verkaufen viele Karten, wir sind froh um jeden, der sich für die Löwen engagiert, das gibt uns Mut." Auch sei man bereits mit Sponsoren in Gesprächen, jedoch nicht im Bereich des Sponsoringvolumens der VTB Bank. "Es gibt noch nichts Konkretes, aber viele gute Ansätze. Wir sind darauf angewiesen, dass wir unterstützt werden. Damit wir auch wissen, wie es weitergeht."

Denn ohne diese Unterstützung droht die sportlich bislang erfolgreiche Saison des Tabellenführers im Desaster zu enden. "Im Mai steht die Lizensierung an, vorher sind die Playoffs, im Idealfall werden wir Meister der DEL2 und steigen in die DEL auf." Dafür brauche man aber Sponsoringeinnahmen. "Und die haben wir gekappt. Jetzt brauchen wir Ersatz, und zwar so schnell es geht. Wenn wir es uns nicht leisten können, in der DEL zu spielen, weil wir den Vertrag mit der VTB Bank gekündigt haben, dann können wir keine DEL spielen."

"... das ist schon pervers"

Und so tritt der Sport erst einmal ein wenig in den Hintergrund, am Dienstag geht es für die Löwen zwar nach Bayreuth, aber aktuell überwiegt die Fassungslosigkeit. Über den Krieg. Und über die unerwarteten Konsequenzen, die er für die Löwen hat. "Dass man seinem potentesten Sponsor kündigen muss aufgrund einer kriegerischen Auseinandersetzung, das ist schon pervers. Das bringt eine Surrealität mit sich, die nicht zu fassen ist", so Krämer.