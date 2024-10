Die Löwen Frankfurt erleben ein Wochenende zum Vergessen und verlieren auch gegen die Eisbären Berlin. Auch in der DEL2 läuft es aus hessischer Sicht nicht besser.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag auch die zweite Partie des Wochenendes verloren. Nach der 1:4-Niederlage am Freitag in Augsburg unterlagen die Bornheimer zum Abschluss des 9. Spieltags in der DEL mit 2:5 gegen die Eisbären Berlin. In der Tabelle rutschten die Löwen auf Platz fünf ab.

In der 2. Eishockey-Liga blieben überraschend auch die Kassel Huskies ohne Punkte. Die Nordhessen kassierten bei den Starbulls Rosenheim eine 2:3-Pleite. Die Huskies sind damit aktuell nur noch Vierter. Die Roten Teufel aus Bad Nauheim hatten erneut in der Overtime das Nachsehen: 2:3 gegen Kaufbeuren.