Die Löwen Frankfurt haben am Dienstag fristgerecht die Unterlagen für die DEL-Lizenzierung eingereicht.

Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Aufgrund der DEL2-Meisterschaft in dieser Saison sind die Löwen zum Aufstieg in die höchste Eishockey-Liga berechtigt. "Ich blicke mit positiven Erwartungen auf das Lizenzierungsverfahren. Wir haben alles gegeben, um die wirtschaftlichen Herausforderungen der Erstklassigkeit zu meistern und alle Vorgaben zu erfüllen", betonte Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen. "Jetzt heißt es warten, bis die DEL die Ergebnisse veröffentlicht."