Das war der erste Streich: Die Löwen Frankfurt und der EC Bad Nauheim sind mit einem Sieg ins Halbfinale der DEL2-Playoffs gestartet. Die einen agierten souverän, die anderen holten einen Drei-Tore-Rückstand auf.

Die Löwen Frankfurt haben den ersten Schritt Richtung Playoff-Finale gemacht. In der Halbfinal-Serie gegen die Heilbronner Falken, die im Modus Best-of-seven ausgetragen wird, fuhr der ESC am Donnerstag im ersten Spiel den ersten Sieg ein. Vor 4.010 Zuschauern erzielten Pierre Preto (2), Manuel Strodel und Alexej Dmitriev die Treffer.

Auch der EC Bad Nauheim ist mit einem Sieg ins Halbfinale gestartet und gewann in Ravensburg mit 5:4 nach Verlängerung. Die Wetterauer holten dabei einen zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand auf. Das entscheidende Tor gelang Kevin Schmidt in der fünften Minute der Overtime. Die nächsten Duelle stehen am Samstag (18.30 Uhr/Frankfurt, 19.30 Uhr/Bad Nauheim) an.

