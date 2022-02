Aus DEL2 soll bald wieder DEL werden: Die Eishockey-Clubs Löwen Frankfurt und Kassel Huskies basteln an einer Rückkehr in die erste Liga. Während die einen konsequent ihren Weg gehen, müssen die anderen aus ihren Fehlern lernen – und zunächst auf besondere Umstände hoffen.

Zweitligist Löwen Frankfurt hat im sechsten Jahr in Folge eine Bewerbung zur Aufnahme in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) eingereicht. Das gab der Aufstiegsfavorit aus der DEL2 am Dienstag bekannt. Das Ziel der Löwen ist klar: Ab der Saison 2022/23 soll Frankfurt wieder ein Erstliga-Standort sein.

Wie der Club mitteilte, haben die Hessen ihren Antrag zur Teilnahme an der Lizenzprüfung fristgerecht eingereicht. "Wir sind sehr stolz darauf, uns erneut für die Teilnahme an der DEL zu bewerben", sagte Stefan Krämer, der geschäftsführende Gesellschafter der Löwen. "Der sportliche Aufstieg ist letztendlich das Salz in der Suppe. Daher werden wir natürlich versuchen, uns in dieser stark besetzten Liga durchzusetzen und diesen Schritt zu gehen."

Löwen Frankfurt: DEL-Aufstieg ist das Ziel

Auch unter Anwendung der Quotientenregelung ist Frankfurt hinter Tabellenführer Dresden aktuell Zweiter, wird also mit Heimrecht in das Mitte März beginnende Playoff-Viertelfinale starten. Sollten sich die Löwen in der Endrunde durchsetzen, steht ihnen als Zweitliga-Meister das sportliche Aufstiegsrecht in die DEL zu. Zuletzt hatten sie den Titel 2017 gewinnen können, damals war der Aufstieg zwischen erster und zweiter Liga allerdings ausgesetzt.

Interessant ist das Zulassungsverfahren zur DEL auch aus nordhessischer Sicht: Obwohl die Kassel Huskies nach Formfehlern bei der Bewerbung im vergangenen Frühjahr kein sportliches Aufstiegsrecht besitzen, rüsten sich auch die Schlittenhunde für eine mögliche Rückkehr ins Oberhaus noch in diesem Jahr.

Nachrückverfahren: Die Kassel Huskies hoffen

Der Grund: Für den Fall, dass zur Saison 2022/23 weniger als 14 Teams eine Lizenz für die DEL erhalten, haben neben den Löwen auch die Huskies ihre Anträge als mögliche Nachrücker eingereicht. Die Frist zur Abgabe aller für die Lizenzprüfung notwendigen Bewerbungsunterlagen endet nach aktuellem Stand am 24. Mai – sowohl in der DEL, als auch in der DEL2.

Freilich haben beide Clubs auch die Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Zweitliga-Saison beantragt, die Frist hierfür endete am vergangenen Dienstag. Die Löwen – vor allem aber auch die Huskies – planen zweigleisig. Kurz- oder mittelfristig wollen beide Clubs nach mehr als zehn Jahren in Hessen-, Regional- und Oberliga sowie in der DEL2 in die erste Liga zurück.

Huskies lernen aus Fehlern und planen mittelfristig

Zusätzlich, und das ist für alle Fans des Kasseler Eishockeys eine ganz wichtige Nachricht, hat der ECK den Antrag zur Teilnahme an der Lizenzprüfung für die übernächste DEL-Saison – also 2023/24 – schon jetzt vollständig und fristgerecht beim Ligabüro in Neuss eingereicht. Genau daran hatte es im vergangenen Jahr, unmittelbar nach dem verlorenen Playoff-Finale gegen die Bietigheim Steelers, gehapert.

Neu in dieser Saison ist, dass auch Anträge von DEL-Clubs bei der zweiten Liga eingegangen sind. Für den Fall eines sportlichen Abstiegs mussten sich die Mannschaften ebenfalls fristgerecht für die Teilnahme am DEL2-Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison anmelden. Dies haben insgesamt acht Clubs aus der ersten Liga getan.

