Keine Punkte für die Löwen Frankfurt: Das Team verlor das bedeutungslose Heimspiel gegen Iserlohn. In der DEL2 kann sich der EC Bad Nauheim endgültig die Teilnahme an den Pre-Playoffs sichern.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntagnachmittag eine Niederlage kassiert: Sie verloren ihr Heimspiel gegen Iserlohn mit 0:3.

Die Frankfurter, die am Freitag den Klassenerhalt in der DEL gefeiert hatten, kassierten neun Sekunden vor Schluss des ersten Drittels den ersten Gegentreffer. Iserlohn legte im letzten Drittel erst zum 2:0 und dann per Empty-Net-Goal kurz vor Schluss zum 0:3 nach und durfte nach Abpfiff selbst den Klassenerhalt bejubeln.

Letztes Saisonspiel in Düsseldorf

Für die Löwen war es das letzte Heimspiel der DEL-Saison, die am Freitag (19.30 Uhr) in Düsseldorf ihren Abschluss finden wird. Chancen auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs hatten die Frankfurter schon vor der Partie gegen Iserlohn nicht mehr.

In der DEL2 steht am Sonntagabend der letzte Hauptrunden-Spieltag auf dem Programm. Dabei kann sich der EC Bad Nauheim endgültig die Teilnahme an den Pre-Playoffs sichern. Die Kassel Huskies stehen derweil bereits als Hauptrunden-Meister fest.