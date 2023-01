Die Löwen Frankfurt verlieren in Straubing.

Rückstand, Führung, Niederlage: Die Löwen Frankfurt erleben ein wildes Spiel bei den Straubing Tigers und kämpfen sich mehrfach zurück. Das Happy End bleibt aber aus. Bad Nauheim geht derweil in Freiburg unter

Die Löwen Frankfurt haben am Freitagabend eine bittere Auswärtsniederlage in der DEL kassiert. Die Bornheimer verloren bei den Straubing Tigers trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung und dem verdienten 3:3-Ausgleichstreffer im letzten Drittel am Ende von spektakulären 60 Minuten mit 3:4.

Die Tore für die Löwen erzielten Nathan Burns, Dominik Bokk und Chad Nehring. JC Lipon markierte den entscheidenden Treffer vier Minuten vor Spielende. In der Tabelle stehen die Hessen weiter auf Platz neun.

Nauheim geht in Freiburg unter

Ein Torfestival gab es derweil in der DEL2: Dort unterlag der EC Bad Nauheim dem EHC Freiburg in fremder Halle mit 3:8. Die Kassel Huskies gewannen 5:1 bei den Eispiraten Crimmitschau.